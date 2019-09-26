На Другому Християнському кладовищі вандали пошкодили надгробні пам’ятники

Невідомі повалили вісім пам’ятників.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

На Другому Християнському кладовищі в Одесі невідомі пошкодили вісім надгробних пам’ятників.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять заходи по встановленню правопорушників та притягненню їх до відповідальності. Відповідно до санкції статті їм загрожує покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Фото: відділ комунікації поліції в Одеській області