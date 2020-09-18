На досуге: спектакли и выставки, которые будут в Одессе в эти выходные

Закрытие пляжного сезона уже не за горами, а это значит пришло время посетить увлекательную выставку или насладиться спектаклями в любимом театре.

Театральная афиша

Оперный театр

19 сентября, 18.30 — «Импрессия: Франция»

20 сентября, 18.30 — «Осеннее рандеву»

Стоимость билетов — от 20 гривен.

Адрес: переулок Чайковского, 1.

Театр музкомедии

19 сентября, 18.30 — «Тайна Макропулоса»

20 сентября, 18.30 — «Летучая мышь»

Стоимость билетов — от 50 гривен.

Адрес: улица Пантелеймоновская, 3.

Театр юного зрителя

19 сентября, 12.00 — «Эх, я как..!»

19 сентября, 19.00 — «Левушка»

20 сентября, 12.00 — «Маленький принц»

20 сентября, 19.00 — «Кайдашева сім’я»

Стоимость билетов — от 40 гривен.

Адрес: улица Греческая, 48а.

Театр на Чайной

19 сентября, 19.00 — «Маленький Донни, победивший мрак»

20 сентября, 19.00 — «Ave Мария Ивановна»

Стоимость билетов — от 40 гривен.

Адрес: улица Маразлиевская 34а.

Где приобрести билеты:

улица Нежинская 77/79, Еврейский культурный центр «Beit Grand»

городской сад, у входа в Летний театр

улица Дерибасовская 23, напротив кафе «Макдональдс»

в кассе театра

Детали уточняйте по телефону — 700-80-10.

Выставки

Всемирный клуб одесситов

До 28 сентября — выставка работ Леси Вербы «Ты в сердце моем…».

Вход свободный.

Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.

Адрес: улица Маразлиевская, 7.

Музей западного и восточного искусства

До 29 сентября — выставка старинных копий западноевропейских художников «Copy Art Matters».

Стоимость билетов: взрослый — 40 гривен, пенсионеры — 30 гривен.

Время работы: понедельник-пятница – с 11.00 до 17.00, суббота-воскресенье – с 11.00 до 18.00, выходной день – среда.

Адрес: улица Пушкинская, 9.

Музей современного искусства

До 28 сентября — выставка художника Александра Шевчука «Садово-парковая скульптура».

Стоимость билетов — 50 гривен.

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

Адрес: улица Леонтовича, 5.

Дом-музей имени Н.К. Рериха

До 20 сентября — выставки живописи Владимира Наталушко «Цвета лета».

Вход свободный.

Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — понедельник.

Адрес: улица Большая Арнаутская, 47.

Музей имени К. Г. Паустовского

До 1 декабря — выставка старых вещей и антиквариата «Сокровища» с чердака».

До 1 декабря — выставка «На Ланжероне… на Черноморской улице».

Стоимость билетов — 50 гривен.

Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — понедельник.

Адрес: улица Черноморская, 6.