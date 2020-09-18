На досуге: спектакли и выставки, которые будут в Одессе в эти выходные

Закрытие пляжного сезона уже не за горами, а это значит пришло время посетить увлекательную выставку или насладиться спектаклями в любимом театре.
Театральная афиша
Оперный театр
19 сентября, 18.30 — «Импрессия: Франция»
20 сентября, 18.30 — «Осеннее рандеву»
Стоимость билетов — от 20 гривен.
Адрес: переулок Чайковского, 1.
Театр музкомедии
19 сентября, 18.30 — «Тайна Макропулоса»
20 сентября, 18.30 — «Летучая мышь»
Стоимость билетов — от 50 гривен.
Адрес: улица Пантелеймоновская, 3.
Театр юного зрителя
19 сентября, 12.00 — «Эх, я как..!»
19 сентября, 19.00 — «Левушка»
20 сентября, 12.00 — «Маленький принц»
20 сентября, 19.00 — «Кайдашева сім’я»
Стоимость билетов — от 40 гривен.
Адрес: улица Греческая, 48а.
Театр на Чайной
19 сентября, 19.00 — «Маленький Донни, победивший мрак»
20 сентября, 19.00 — «Ave Мария Ивановна»
Стоимость билетов — от 40 гривен.
Адрес: улица Маразлиевская 34а.
Где приобрести билеты:
улица Нежинская 77/79, Еврейский культурный центр «Beit Grand»
городской сад, у входа в Летний театр
улица Дерибасовская 23, напротив кафе «Макдональдс»
в кассе театра
Детали уточняйте по телефону — 700-80-10.
Выставки
Всемирный клуб одесситов
До 28 сентября — выставка работ Леси Вербы «Ты в сердце моем…».
Вход свободный.
Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.
Адрес: улица Маразлиевская, 7.
Музей западного и восточного искусства
До 29 сентября — выставка старинных копий западноевропейских художников «Copy Art Matters».
Стоимость билетов: взрослый — 40 гривен, пенсионеры — 30 гривен.
Время работы: понедельник-пятница – с 11.00 до 17.00, суббота-воскресенье – с 11.00 до 18.00, выходной день – среда.
Адрес: улица Пушкинская, 9.
Музей современного искусства
До 28 сентября — выставка художника Александра Шевчука «Садово-парковая скульптура».
Стоимость билетов — 50 гривен.
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
Адрес: улица Леонтовича, 5.
Дом-музей имени Н.К. Рериха
До 20 сентября — выставки живописи Владимира Наталушко «Цвета лета».
Вход свободный.
Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — понедельник.
Адрес: улица Большая Арнаутская, 47.
Музей имени К. Г. Паустовского
До 1 декабря — выставка старых вещей и антиквариата «Сокровища» с чердака».
До 1 декабря — выставка «На Ланжероне… на Черноморской улице».
Стоимость билетов — 50 гривен.
Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — понедельник.
Адрес: улица Черноморская, 6.