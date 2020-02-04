На дороги загального користування державного значення Одещини виділено 673 млн.грн: які участки ремонтуватимуть

Кабмін затвердив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на Одещині у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Постановою №36 від 29 січня 2020р. на дороги загального користування державного значення Одещини виділено 673 млн.грн.

Кабінет Міністрів України затвердив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році.

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг:

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 386+491- км 405+078

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 411+578 – км 428+898

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 428+898 – км 446+578

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 457+078 – км 466+578

Транспортна розв’язка на км 463+578 автомобільної дороги Київ – Одеса

Міст через Хаджибейський лиман на км 445+432 автомобільної дороги Київ – Одеса

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 402+500 – км 405+000

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 405+000 – км 407+000

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 407+000 – км 409+000

Транспортна розв’язка на км 426+320

(с. Єреміївка) автомобільної дороги Київ – Одеса

Шляхопровід на км 426+320 автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса

Р-33 Вінниця -Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/ на ділянці км 245+000 – км 253+000

Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/ на ділянці км 378+505 – км 386+431

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг:

Т-16-47 /Н-33/ — Кароліно-Бугаз — Грибівка — Санжійка — /М-27/ на ділянках км 16+800 – км 17+000, км 25+400 – км 26 + 800

Т-16-47 /Н-33/ — Кароліно-Бугаз — Грибівка — Санжійка — /М-27/ на ділянці км 17+000 – км 23+500

Т-16-47 /Н-33/ — Кароліно-Бугаз — Грибівка — Санжійка — /М-27/ на ділянці км 23+500 – км 25+400

Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг на ділянці км 71+620 – км 86+860

Т-16-07 Ізм-аїл — Кілія — Вилкове, км 38+000 – км 48+510 (окремими ділянками)

Т-16-07 Ізмаїл — Кілія — Вилкове, км 38+000 – км 48+ 510 (окремими ділянками)

Т-16-10 /Н-33/ — Приморське — Жовтий Яр — Татарбунари з під’їздом до смт Сергіївка на ділянці км 12+ 931 – км 27+189

Т-16-27 Контрольно-пропускний пункт “Серпневе” — Тарутине — Арциз — Сарата на ділянці км 39+918 – км 57 +510

Т-16-27 Контрольно-пропускний пункт “Серпневе” — Тарутине — Арциз — Сарата на ділянці км 61+650 – км 70 +414

Т-16-27 Контрольно-пропускний пункт “Серпневе” — Тарутине — Арциз — Сарата на ділянці км70+414 – км 81+370

Аварійно-відбудовні роботи (поточний середній ремонт) по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (стихійного лиха) на автомобільній дорозі державного значення Т-16-08 Болград — Червоноармійське — Арциз — Сарата км 81+220 – км 89+984.

Фото: Бессарабия ИНФОРМ

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