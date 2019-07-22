На десятьох виборчих округах повернули протоколи ДВК на уточнення та перерахунок

В цілому на Одещині повернули 154 протоколи ДВК на уточнення і 17 на повторний підрахунок бюлетенів.

Про це повідомляється на офіційному сайті громадянської мережі ОПОРА.

Сьогодні, 22 липня, в усіх виборчих округах окружні комісії повернули протоколи ДВК на уточнення або повторний підрахунок бюлетенів.

Так, в окрузі №133 на уточнення відправили 18 з 36 протоколів, на повторний підрахунок – 3;

Округ №134 відправив на уточнення – 6 протоколів;

В окрузі №135 на уточнення відправили 8 протоколів;

10 протоколів на уточнення і один – на повторний підрахунок відправили в окрузі №136;

З округу №137 на уточнення направили 45 протоколів, один – на повторний підрахунок;

В окрузі №138 на уточнення відправили 25 протоколів, на повторний підрахунок – 10, оскільки пакети не були заклеєні та не було підписів на пакетах з бюлетенями;

25 протоколів направили на уточнення з округу №139;

Округ №140 на уточнення направив 12 протоколів;

З округу№141 на уточнення – два протоколи;

В окрузі №143 на уточнення – три протоколи, на повторний підрахунок – два.

Так, з Одещини повернули 154 протоколи ДВК на уточнення і 17 на повторний підрахунок бюлетенів.

Фото: prm.ua