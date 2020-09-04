На Дальних Мельницах ремонтируют улицу Строганова

На улице Строганова ремонтируют проезжую часть. Также здесь планируют привести в порядок тротуар и заменить бортовой камень.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В районе Дальних Мельниц на улице Строганова возле школы №110 положили асфальт, а теперь разбирают старое покрытие тротуара и готовят новое основание.

Далее здесь планируют восстановить дорожное покрытие проезжей части и тротуара, а также заменить бортовой камень. Если погода позволит, то всё готово будет к концу октября.

«Проводимые работы обеспечат комфортный доступ к общеобразовательной школе №110, а также другим социальным объектам, расположенным в данном микрорайоне», — обещают в мэрии.

Заказчик капремонта — управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Напомним, на улице Канатной реконструируют участок теплосетей. В связи с этим некоторые маршрутки и троллейбусы временно изменили схему движения. Как именно, читайте здесь.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета