Новости Одессы и Одесской области

На Дальних Мельницах ремонтируют улицу Строганова

На Дальних Мельницах ремонтируют улицу Строганова

На улице Строганова ремонтируют проезжую часть. Также здесь планируют привести в порядок тротуар и заменить бортовой камень.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В районе Дальних Мельниц на улице Строганова возле школы №110 положили асфальт, а  теперь разбирают старое покрытие тротуара и готовят новое основание.

Далее здесь планируют восстановить дорожное покрытие проезжей части и тротуара, а также заменить бортовой камень. Если погода позволит, то всё готово будет к концу октября.

«Проводимые работы обеспечат комфортный доступ к общеобразовательной школе №110, а также другим социальным объектам, расположенным в данном микрорайоне», — обещают в мэрии.

Заказчик капремонта — управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Напомним, на улице Канатной реконструируют участок теплосетей. В связи с этим некоторые маршрутки и троллейбусы временно изменили схему движения. Как именно, читайте здесь.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить