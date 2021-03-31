На Черноморской таможне появился ценный четвероногий сотрудник

В кинологической команде Черноморской таможни Гостаможслужбы – пополнение. Здесь появился новый «сотрудник» – бельгийская овчарка (малинуа) по кличке Хазар. Таможенники возлагают на него большие надежды.

Как говорится на странице ведомства в Facebook, псу всего 9 месяцев и он уже выполняет базовые команды, но ему еще предстоит приучаться к поиску наркотиков и психотропных веществ в специализированном кинологическом центре.

«Малинуа – порода, которая известна во всем мире своим острым умом, сообразительностью и тем, что не может жить без работы. Хазар с легкостью поддается дрессировке и не может представлять свою жизнь без тесного общения с людьми. Именно эта порода прекрасно справляется с выявлением наркотических средств, взрывчатки и боеприпасов», – рассказали таможенники.

Сейчас Хазар в полной боевой готовности и с нетерпением ждет, когда начнется обучение.

Напомним, ранее в порту Черноморска таможенники пресекли попытку вывоза в Турцию крупной партии янтаря. А помешал планам контрабандиста служебный пес – специально натренированный ягдтерьер по кличке Бакс.

Фото: Facebook-страница Черноморской таможни