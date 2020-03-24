На час карантину АТБ вводить годину безпечних покупок для людей похилого віку

АТБ запроваджує годину обслуговування виключно для покупців вразливих категорій населення – пенсіонерів, людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями та ветеранів.

Про це повідомляє пресслужба АТБ у Facebook.

– Шановні покупці! Повідомляємо, що з 24.03.20 р. щодня з 09:00 по 10:00 ранку, для забезпечення додаткового захисту пенсіонерів, людей похилого віку, людей з інвалідністю, мережа АТБ обслуговує тільки цю категорію населення! Здоров’я Вам та Вашим близьким! Дякуємо за розуміння, – йдеться у повідомленні.

Фото: Skopjeinfo

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