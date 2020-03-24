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Новости Одессы и Одесской области

На час карантину АТБ вводить годину безпечних покупок для людей похилого віку

На час карантину АТБ вводить годину безпечних покупок для людей похилого віку

АТБ запроваджує годину обслуговування виключно для покупців вразливих категорій населення – пенсіонерів, людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями та ветеранів.

Про це повідомляє пресслужба АТБ у Facebook.

– Шановні покупці! Повідомляємо, що з 24.03.20 р. щодня з 09:00 по 10:00 ранку, для забезпечення додаткового захисту пенсіонерів, людей похилого віку, людей з інвалідністю, мережа АТБ обслуговує тільки цю категорію населення! Здоров’я Вам та Вашим близьким!  Дякуємо за розуміння, – йдеться у повідомленні.

Фото: Skopjeinfo

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