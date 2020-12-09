На борьбу с коронавирусом в Украине потратили более 45 миллиардов, – Кабмин

Фонд борьбы с коронавирусом COVID-19 потратил 45,4 млрд грн. Такие данные по состоянию на 7 декабря приводит пресс-служба Кабинета министров Украины.

Так, на охрану здоровья пошли 12 млрд грн из выделенных 23,8 млрд грн, на закупку аппаратов ИВЛ – 63 млн грн из предусмотренных 100 млн грн, на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников учреждений здравоохранения – 1 млрд грн из выделенных 4 млрд грн, на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом – 1,5 млрд грн, на повышение надбавок и доплаты медработникам – 5,3 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд грн.

Также сообщается, что сегодня, 9 декабря, бюджетный комитет Верховной Рады согласовал перераспределение 5,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 Министерству здравоохранения для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения.

Кроме того, предусматривается увеличение средств Фонда по специальному фонду государственного бюджета на 8,9 млрд гривен. Эти средства предлагается направить на инициативу президента по поддержке субъектов хозяйствования.

Также на противодействие COVID-19 средства идут из других источников. Так, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже выплатила учреждениям здравоохранения 10,6 млрд грн за лечение COVID-19.

По состоянию на 3 декабря местные бюджеты потратили 4,4 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

При этом Министерство финансов подчеркивает, что все расходы на противодействие COVID-19 должны быть эффективными и прозрачными, а эффективность использования этих средств будет тщательно проверена Госудитслужбой.