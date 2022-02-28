На блокпосту в Одессе поймали диверсантов (фото)

Военное положение в Одессе, день второй: о хлебе и других продуктах (фото) Первое и основное: хлеб и другие продукты в одесских магазинах – супермаркетах, минимаркетах и просто небольших продуктовых – есть! Равно как и другие продукты.

Имеются ли пустые полки в тех магазинных «уголках», где мы привыкли брать хлеб и хлебобулочные изделия? Есть. Изучаем ситуацию. ПОДРОБНЕЕ