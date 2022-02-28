На блокпосту в Одессе поймали диверсантов (фото)

На одном из одесских блокпостов пограничники задержали двух мужчин, которые оказались членами диверсионно-разведывательной группы.
По сообщению Госпогранслужбы Украины, внимание пограничников привлекло, что мужчины вели фото- и видеофиксацию действий украинских защитников.
В ходе проверки личных вещей мужчин пограничники нашли в их телефонах много информации о расположении наших сил и средств и переписки через мобильные приложения с неизвестными лицами, что свидетельствует о принадлежности их к диверсионно-разведывательным группам противника.
Задержанных диверсантов передали представителям СБУ.
Напомним, ранее диверсанта задержали в Черноморске. Мужчина рисовал люминесцентной краской метки-ориентиры для врага.
Фото с Facebook-страницы Госпогранслужбы Украины
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