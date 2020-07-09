На байдарках, серфах і матраці: як на Одещині рятували відпочивальників, яких віднесло у море?

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Днями на Одещині під час несення служби на спостережній вежі військовослужбовець помітив відпочивальників на байдарках та серфінгістів, які вирішили ловити морські хвилі у відкритому морі, та ще й з дітьми. Однак циклонний вітер завадив відпочинку та відносив їх все далі від берега. Люди запливли так далеко, що помітити з берега їх можливо було лише за допомогою спеціальних засобів. Прикордонник не розгубився та негайно повідомив рятувальну службу, яка миттю зреагувала і вирушила на допомогу.

Того ж дня охоронці кордону побачили ще двох осіб на надувному матраці, які дрейфували далеко в морі.

А нещодавно спецпризначенець ДОЗОРу, займаючись в позаслужбовий час ранковою фізичною зарядкою, врятував жінку від утоплення.

Фото: пресслужба