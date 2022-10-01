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На аукционе в Южном разыграли на аукционе сухой паек российских солдат

На аукционе в Южном разыграли на аукционе сухой паек российских солдат

В городе Южном Одесской области дала концерт джаз-группа Performance BAND из Николаева. Во время выступления музыканты провели аукцион, на котором разыграли сухой паек российской оккупационной армии в черном пакете для мусора.

Цена лота на аукционе стартовала от 1 тысячи гривен. И поначалу зрители не знали содержание черного пакета. В итоге его продали за 4 тысячи гривен.

Владелец отдал приобретенный лот в городской музей, а вырученные на торгах деньги пойдут на поддержку ВСУ.

Кроме того, музыканты группы разыграли футболку с принтом от николаевского фотохудожника и поездку в Николаев.

Во время концерта зрителям и музыкантам пришлось один раз спускаться в укрытие. Но после воздушной тревоги Performance BAND продолжил выступать. А в финале концерта прозвучала небезызвестная «Червона калина», которую зрители спели стоя вместе с музыкантами.

Напомним, в августе в Южном продали на аукционе арбуз из временно оккупированной Херсонщины. Лот ушел с молотка за 2 тысячи гривен.

Источник и фото: tvmig.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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