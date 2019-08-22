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Новости Одессы и Одесской области

“На 200 кілограмів легше”: на зйомках в Одесі оригінально попрощалися з Юзіком із “Кварталу”

“На 200 кілограмів легше”: на зйомках в Одесі оригінально попрощалися з Юзіком із “Кварталу”

У зв’язку з обранням у нардепи Юзік має залишити “Квартал”, в Одесі актори запросили його в останній раз вийти з ними на сцену.

Про це повідомляється на офіційному сайті студії “Квартал 95”.

В Одесі у Літньому театрі «Морвокзал» відбулися зйомки нових випусків проєкту «Вечірній Квартал».

Це перший запис популярної програми після інавгурації Володимира Зеленського, в якій учасники колективу жартували над своїм колишнім керівником, а нині президентом країни. Але не тільки про Володимира Олександровича згадували у своїх мініатюрах “квартальники”.

В одному з номерів актори звернулися зі сцени до свого, тепер вже колишнього, колеги Юрія Корявченкова, який також пішов у політику і був обраний народним депутатом.

На мотив хіта групи Queen «Богемська рапсодія» вони заспівали:

“Юзя, помахаємо слідом,

До побачення, мій друже.

Ти відтепер депутат.

Юзя, без тебе “Квартал”

На 200 кілограмів легше став … ”

До слова, в залі був присутній і сам герой мініатюри, до якого звертались артисти. Під час виконання фінальної пісні актори  запросили Юзіка в останній раз вийти з ними на сцену. А перед початком зйомки Корявченков поділився, що відчуває неоднозначні почуття. Крім того, зазначив, що йому незвично знаходитись у залі, а не на сцені й за лаштунками.

– Не дивлячись на позитивні емоції, звичайно, почуття смутку все одно присутнє. А як інакше, якщо цій улюбленій справі я віддав більше 17 років життя, – сказав Юрій Корявченков.

До речі, нові випуски “Вечірнього Кварталу” можна буде переглянути вже 24 і 31 серпня на “1+1”. Початок о 21:30.

Фото: Квартал 95

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