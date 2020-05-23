На 13-й станции Фонтана одесситы требовали убрать забор и открыть им проход к морю

Сегодня днем, 23 мая, одесситы провели акцию протеста на 13-й станции Большого Фонтана. Активисты протестовали против решения застройшика перекрыть дорогу к морю и требовали убрать забор.

Активисты убеждены, что забор нарушает закон Украины про доступ к морю. Они поставили ультиматум (убрать заграждение в течение недели) и пообещали прийти на очередную акцию протеста в следующую субботу, 30 мая.

Напомним, что компания «Гефест» перекрыла проход к морю между стройплощадками ЖК «Граф у моря» и комплексом «Калипсо» до 1 августа. Причина, которую озвучивает застройщик, – проведение противооползневых работ.

Представители застройщика во время акции настаивали на том, что забор – временный. В качестве доказательства правомерности своих действий они предъявили протестующим письмо, которое якобы дает им разрешение на ограждение территории.

Фото: Первый городской

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