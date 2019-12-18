На 100 померлих 54 новонароджених: населення України продовжує скорочуватися

Чисельність населення України за січень-жовтень 2019 року зменшилася на 212 тисяч осіб у порівнянні з груднем 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

На 1 жовтня чисельність населення України склала 41 мільйон 940 тисяч осіб.

В січні-жовтні 2019 року народилося 262,3 тисячі дітей, у той час як у січні-жовтні 2018 року цей показник склав 286 тисяч.

За десять місяців 2019 року було зафіксовано спад населення – 486,7 тисячі осіб. За аналогічний період минулого року природний спад склав 484,4 тисячі осіб. При цьому число прибулих в країну перевищило кількість тих, хто виїхав з країни на 12 тисяч осіб, за січень-жовтень 2018 року цей показник склав 10 тисяч 497 осіб. Крім того, зазначається істотне перевищення числа померлих над кількістю новонароджених: на 100 померлих – 54 новонароджених.

Фото: Україна реалії

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