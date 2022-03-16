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«Мы молим Бога, чтобы эта война закончилась»: представители одесских церквей подготовили совместное видеообращение (видео)

«Мы молим Бога, чтобы эта война закончилась»: представители одесских церквей подготовили совместное видеообращение (видео)

Представители духовенства разных церквей и конфессий Одессы подтвердили свое единство в стремлении к сохранению мира в городе и Украине.
Соответствующее видеообращение опубликовано на YouTube-канале одесской мэрии «Думская, 1».

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Видеообращение подготовили благочинный храмов первого Одесского округа Украинской Православной Церкви Протоиерей Павел Полещук, секретарь Одесской епархии Православной Церкви Украины Теодор Оробец, главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф, директор Морского Апостолата УГКЦ, главный капеллан Военно-Морских Сил в Одессе Александр Смеречинский и заместитель имама по связям с общественностью Аскар Джасимов.

«В городе Одессе и Одесской области всегда мирно уживались все нации и народности. Здесь всегда осуществлялся мир среди множества конфессий. У нас порой разные доктрины, но стремление к миру, жить добрососедски и честно всегда осуществлялось в Одессе. И сегодня наши молитвы о том, чтобы город Одесса был сохранен и здесь незыблемо сохранился мир, который дорог для каждого из нас…

Мы молим Бога, чтобы эта война закончилась, чтобы она не дошла до Одессы, сегодня мирной. Мы просим Бога, чтобы он остановил всех, кто думает продолжать эту войну…

Мы нуждаемся только в том, чтобы нас оставили в покое и дали нам, глядя в будущее, развивать нашу многоконфессиональную, многонациональную, но единственную семью, часть украинской земли, Украинского государства. Не надо нас освобождать. Убирайтесь домой»,

– просят российских оккупантов одесские представители духовенства.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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