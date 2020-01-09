Мужчина в Одессе сломал руку правоохранителю

Там 28-летний мужчина шумел и вел себя не вполне адекватно в подъезде дома.

Жильцы вызвали полицию.

Об этом сообщают в облГУНП.

Когда прибыли оперативники, нарушитель общественного порядка был настроен агрессивно.

После того как злоумышленника попросили успокоиться, тот кинулся в драку.

Он схватил за руку одного из правоохранителей, повалил на пол и сломал ему запястье.

Оперативника увезли в больницу, где ему оказали помощь.

Дебошира задержали. По факту происшествия открыли уголовное производство.

Фото: image.zn.ua

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