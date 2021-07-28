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Муж погиб, жена без сознания: одесские медики рассказали о состоянии пассажиров из разбившегося автобуса

Муж погиб, жена без сознания: одесские медики рассказали о состоянии пассажиров из разбившегося автобуса

Из четырех пассажиров автобуса, которые пострадали в ДТП на Киевской трассе, в особо тяжелом состоянии находится одна женщина. У нее разбиты лицевые кости и вдавленный перелом грудной кости.

Об этом рассказали медики Любашевской многопрофильной больницы в интервью ТСН.

Женщина без сознания – супруга погибшего мужчины. Ей сделали операцию, удалили обломки костей. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ей проводится интенсивная терапия. Но в сознание пострадавшая пока не приходила.

Исполняющий обязанности директора больницы Дмитрий Фомин пояснил, что удар пришелся как раз в ту часть салона, где сидели пострадавшие супруги. Травмы скорее всего они получили, ударившись о стойку или поручень.

При этом автобус остановился почти мгновенно, времени на то, чтобы за что-нибудь схватиться, у людей не было.

У двух других пострадавших состояние не такое опасное. Его медики оценивают, как средней тяжести. У девушки травма шеи, которая позволяет лечиться амбулаторно. Из больницы ее сегодня-завтра выпишут.

14-летний подросток, у которого травмирована нога и ушиб грудины пока останется  в больнице под наблюдением врачей.

Источник: ТСН

Напомним, что недалеко от Любашевки, автобус из Молдовы, направлявшийся в Киев, налетел на стоящий на обочине зерновоз. В результате аварии один пассажир погиб. В полиции предполагают, что водитель просто уснул за рулем. Но сам это категорически отрицает.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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