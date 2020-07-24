Новости Одессы и Одесской области

Музей виноделия может стать новой визитной карточкой Одессы

Музей виноделия может стать новой визитной карточкой Одессы

Заброшенные подвалы на Бугаевке, которые были построены еще в 1896 году Периклом Родоканаки, собираются превратить в музей виноделия Одессы с дегустационным залом и экспоцентром.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Перикл Родоканаки был сыном знаменитого одесского негоцианта и главы греческой общины города Федора Родоканаки. Он получил в наследство от отца огромное состояние, но вместо того, чтобы приумножить его, разорил созданную отцом фирму. Однако Перикл успел построить на Бугаевской улице, 48 завод шампанских вин — там, где раньше находился принадлежащий семье пивной завод. Новый завод шампанского входил в Товарищество виноделия, которое получило патент на первое одесское шампанское «Эксельсиор», а также имело филиалы в Париже.

После революции винные погреба Родоканаки ожидала печальная судьба. В 1918 году неподалеку взорвался склад боеприпасов, и погреба были разрушены и разграблены. Почти через сто лет здесь пытались открыть ферму по выращиванию грибов, а позже подвалы перешли в частную собственность.

Недавно возникла идея организовать в этих погребах выставочный центр виноделия, аналогов которому нет в Украине. После восстановления подвалов, которые являются памятником инженерного искусства, в них появится музей вина и экспоцентр. Условия для этого здесь самые подходящие: сухой воздух и температура, которая колеблется в пределах 12-14 градусов, что идеально подходит для производства и хранения вина. Уже готовы эскизы нового центра. Кроме того, авторы идеи надеются, что создание винодельческого музея положит конец криминогенной ситуации в районе.

Ранее в Одессе закрылся музей контрабанды.

Фото:sites.google.com

Ирина Тихомирова
Ирина Тихомирова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить