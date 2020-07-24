Музей виноделия может стать новой визитной карточкой Одессы

Заброшенные подвалы на Бугаевке, которые были построены еще в 1896 году Периклом Родоканаки, собираются превратить в музей виноделия Одессы с дегустационным залом и экспоцентром.

Перикл Родоканаки был сыном знаменитого одесского негоцианта и главы греческой общины города Федора Родоканаки. Он получил в наследство от отца огромное состояние, но вместо того, чтобы приумножить его, разорил созданную отцом фирму. Однако Перикл успел построить на Бугаевской улице, 48 завод шампанских вин — там, где раньше находился принадлежащий семье пивной завод. Новый завод шампанского входил в Товарищество виноделия, которое получило патент на первое одесское шампанское «Эксельсиор», а также имело филиалы в Париже.

После революции винные погреба Родоканаки ожидала печальная судьба. В 1918 году неподалеку взорвался склад боеприпасов, и погреба были разрушены и разграблены. Почти через сто лет здесь пытались открыть ферму по выращиванию грибов, а позже подвалы перешли в частную собственность.

Недавно возникла идея организовать в этих погребах выставочный центр виноделия, аналогов которому нет в Украине. После восстановления подвалов, которые являются памятником инженерного искусства, в них появится музей вина и экспоцентр. Условия для этого здесь самые подходящие: сухой воздух и температура, которая колеблется в пределах 12-14 градусов, что идеально подходит для производства и хранения вина. Уже готовы эскизы нового центра. Кроме того, авторы идеи надеются, что создание винодельческого музея положит конец криминогенной ситуации в районе.

Ранее в Одессе закрылся музей контрабанды.

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