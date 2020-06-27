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Одеський Музей контрабанди призупиняє свою діяльність

Одеський Музей контрабанди призупиняє свою діяльність

З 30 червня музей контрабанди призупиняє свою роботу.

Про це у Facebook повідомив керівник музею Олександр Отдєльнов.

– Любі друзі, змушений поділитися з вами сумною звісткою. З 30 червня Музей контрабанди призупиняє свою роботу. Швидше за все надовго. У цьому є і об’єктивні і суб’єктивні причини, не буду лізти в нетрі. Мені і моїй команді шалено сумно і важко. Сім років ми старалися для вас. Але – життя триває, і нас чекають нові горизонти, – зазначив у дописі Отдєльнов.

Впродовж 27, 28 і 29 червня Музей контрабанди ще буде працювати в звичайному режимі.

Нагадаємо, ми писали про те, що Музей контрабанди відкрився після карантину.

Фото: Одесская жизнь

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