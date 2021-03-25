Музей памяти жертв Холокоста в Прохоровском сквере Одессы: на каких условиях построят и причем тут американцы? (видео)

Заказчиком строительства Музея памяти жертв Холокоста в Прохоровском сквере выступит Коммунальное предприятие «Городское капитальное строительство» Одесского горсовета.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом стало известно в ходе заседания исполкома Одесского горсовета.
О том, что в Прохоровском сквере появится такой музей, стало известно еще осенью прошлого года.
Как сообщил в ходе заседания исполкома мэр Одессы Геннадий Труханов, финансировать реконструкцию нежилого здания, где будет новый Музей, изъявили желание зарубежные еврейские общественные организации, в том числе из США.
«Нас просили продать этот объект. Мы пришли к такому выводу: сначала построим, а дальше передадим. Всю жизнедеятельность этого музея будут обеспечивать эти организации. Это должен быть современный интерактивный музей с современными технологиями», — сообщил мэр.
Исполком Одесского горсовета принял решение передать КП на баланс нежилое строение общей площадью 118,9 кв. м в Прохоровском сквере.
Вместе с созданием нового Музея предполагается и приведение в порядок всего сквера.
Позже начальник управления капитального строительства Одесского горсовета Борис Панов сообщил, что вскоре будет объявлен тендер по поиску подрядчика проведения всех этих работ.
Фото: Мария Котова