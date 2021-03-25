Новости Одессы и Одесской области

Музей памяти жертв Холокоста в Прохоровском сквере Одессы: на каких условиях построят и причем тут американцы? (видео)

Музей памяти жертв Холокоста в Прохоровском сквере Одессы: на каких условиях построят и причем тут американцы? (видео)

Заказчиком строительства Музея памяти жертв Холокоста в Прохоровском сквере выступит Коммунальное предприятие «Городское капитальное строительство» Одесского горсовета.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома Одесского горсовета.

О том, что в Прохоровском сквере появится такой музей, стало известно еще осенью прошлого года.

Как сообщил в ходе заседания исполкома мэр Одессы Геннадий Труханов, финансировать реконструкцию нежилого здания, где будет новый Музей, изъявили желание зарубежные еврейские общественные организации, в том числе из США.

«Нас просили продать этот объект. Мы пришли к такому выводу: сначала построим, а дальше передадим. Всю жизнедеятельность этого музея будут обеспечивать эти организации. Это должен быть современный интерактивный музей с современными технологиями», — сообщил мэр.

Исполком Одесского горсовета принял решение передать КП на баланс нежилое строение общей площадью 118,9 кв. м в Прохоровском сквере.

Вместе с созданием нового Музея предполагается и приведение в порядок всего сквера.

Позже начальник управления капитального строительства Одесского горсовета Борис Панов сообщил, что вскоре будет объявлен тендер по поиску подрядчика проведения всех этих работ.

Фото: Мария Котова

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить