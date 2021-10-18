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Мусульманский праздник сегодня — Мавлид ан-Наби

Мусульманский праздник сегодня — Мавлид ан-Наби

Сегодня, 18 октября, мусульмане празднуют Рождение пророка Мухаммеда — Мавлид ан-Наби.

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Праздник отмечают 12 числа третьего месяца Рабиг ал-авваль по исламскому лунному календарю.

Кем был пророк Мухаммед?

Муххамед родился приблизительно в 570 году в Мекке. Он стал арабским политическим, религиозным деятелем и основал мусульманскую общину. Во время его правления она создала сильное и достаточно крупное государство на Аравийском полуострове. Мусульмане верят, что Муххамед был посланником Аллаха, которому было ниспослано священное писание — Коран.

Как отмечают Мавлид ан-Наби?

Мавлид приурочили ко дню смерти Мухаммеда и стали отмечать лишь спустя 300 лет после прихода ислама. Дело в том, что в исламе дни рождения отмечаются скромно, а иногда и вовсе не отмечаются. При этом даты смерти справляются более торжественно.

В этот день читают молитвы, слова поминания Аллаха, славословия пророку Мухаммеду, стихотворные повествования и лекции о его жизни и рождении. Также на Мавлид принято радоваться и благодарить Всевышнего за его приход, раздавать милостыню бедным и вести благочестивые разговоры друг с другом.

Фото: grozny-inform.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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