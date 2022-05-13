Может ли остаться без воды Одесская область из-за военных действий?

Грозят ли Одесской области новые ракетные удары? По информации Оперативного командования «Юг», за прошедшие сутки враг многократно атаковал Николаевскую область системами залпового огня, а Одесскую – крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. И в настоящее время угроза ракетных ударов как со стороны оккупированного Крыма, так и с Черного моря остается очень высокой. ПОДРОБНЕЕ

Грозит ли Одессе отсутствие воды как в Николаеве? Соседний Николаев уже две недели живет без воды. Водопровод перебит обстрелом и из-за обстрелов же его не могут отремонтировать. Возможна ли такая ситуация в Одессе? ПОДРОБНЕЕ