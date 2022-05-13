Может ли остаться без воды Одесская область из-за военных действий?

Сейчас многие жители Одесского региона опасаются, что из-за участившихся ракетных обстрелов и повреждения системы водоснабжения могут остаться без воды подобно тому как это случилось в Николаеве. Ситуацию также нагнетают всевозможные фейки, активно распространяемые в последнее время в соцсетях.
Насколько основательны эти опасения, рассказал накануне глава областной военной администрации Максим Марченко.
По словам Марченко, жители Одесского региона могут не бояться остаться без воды, поскольку в регионе принимаются превентивные меры для того чтобы этого не случилось.
«Мы проводим превентивные мероприятия по налаживанию резервного водоснабжения, чтобы в случае повреждения водопровода все жители были обеспечены водой»,
– заверил глава военной администрации.
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