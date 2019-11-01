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Новости Одессы и Одесской области

Mousefest: В Одесі створили конкурс для любителів творчості і тваринки-символа 2020 року

Mousefest: В Одесі створили конкурс для любителів творчості і тваринки-символа 2020 року

Вік учасників та учасниць конкурсу необмежений.

Сьогодні, 1 листопада, в Одесі розпочався конкурс творчості «Mousefest Odesa».

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Відкриття фестивалю відбудеться наступного року. Вибір мишачої теми невипадковий, оскільки за східним календарем символом 2020 року стане Миша.

Конкурс проводиться в номінаціях:

  • «Авторські вірші і казки» (1-3 вірші, проза – до двох авторських аркушів);
  • «Декламація віршів про мишей»;
  • «Пісня»;
  • «Танець»;
  • «Театральна інсценівка»;
  • «Малюнок»;
  • «Декоративно-прикладна творчість».

Автори віршів і казок можуть надсилати свої твори, виконавці – відеозаписи своїх номерів, а журі буде розміщувати їх на «Мишачій сторінці».

Взяти участь у конкурсі можуть учасники та учасниці будь-якого віку.

Уже 26 січня 2020 року в Муніципальному театрі духової музики ім. О. Саліка відбудеться відкриття фестивалю, на якому будуть представлені новорічні мишачі казки, виставки малюнків і виробів (іграшок, прикрас).

Протягом 2020 року в навчальних закладах – учасниках фестивалю – будуть проводитися Мишині свята, відео яких будуть виставлятися на сторінку «Mousefest Odesa».

Нагородження переможців Мишачого конкурсу пройде в жовтні 2020 року. Переможці отримають грамоти та подарунки.

Авторські роботи, вірші, казки, фото малюнків і виробів, а також відео музичних, хореографічних та театральних номерів приймаються на email: igo189188@gmail.com
Фото: kleo

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