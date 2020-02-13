Бездонная стройка: когда закончат возводить мост через Сухой Лиман

Одесская облгосадминистрация планирует выделить необходимые средства на строительство моста через Сухой Лиман. Он должен соединить Одессу и Черноморск вместо понтонной переправы и разгрузить автодорогу Одесса — Овидиополь.

Строительство сооружения идет уже несколько лет. Частично работы финансировали из бюджета Черноморска, Администрации морских портов и фонда регионального развития. Деньги на строительство выделяли и из госказны.

В 2018 году работы по строительству моста оценили в 217 миллионов. 129 уже потратили, но конца стройки пока не видно. И вот выяснилось, что Одесская ОГА готова дать еще 38 миллионов гривен на этот проект. Однако, чтобы покрыть полную стоимость работ, нужно еще 50 миллионов. Об этом сообщил губернатор Максим Куцый.

По словам губернатора, на следующей сессии горсовета Черноморска будет решаться вопрос о направлении денег на строительство. О каких суммах идет речь, Максим Куцый не уточнил. При этом строительство хотят закончить к концу 2020 года.

Фото: izbirkom.org.ua

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