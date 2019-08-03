Мощный ливень в Одессе: движение по двум улицам перекрыто, не ходят два трамвая

Сегодня днем, как и предрекали синоптики, на город обрушился сильный дождь.

Движение по затопленным улицам Балковская и Среднефонтанская временно перекрыто, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Трамвайные линии тоже подтопило. Остановлено движение двух трамваев – №20 и 22. А трамвайный маршруты №1 и 2 урезали, сообщает «Горэлектротранс».

Затруднено движение по Приморской улице, Маршала Жукова, затоплены улицы в районе Академика Глушко, Французского бульвара, Большой Арнаутской, Базарной и во многих других местах.

На Карантинном спуске в центре Одессы мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор, сообщает «Думская».

Напомним, ранее Одесский горсовет призвал жителей города в эти выходные максимально ограничить перемещения и поездки, не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач. В связи с ухудшением погодных условий был объявлен «оранжевый уровень опасности».

Фото: Пушкинская, Думская