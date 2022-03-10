Мошенники придумали новую схему обмана, предлагая помощь при эвакуации

В условиях войны мошенники придумали новую схему обмана под видом благотворительности. Они создают фиктивные счета и под видом сбора средств на благотворительность присваивают деньги граждан. В частности, приобрели популярность схемы мошенничества под видом эвакуации.

Как предупреждает на своей Facebook-странице Киберполиция Украины, злоумышленники, якобы помогая эвакуации граждан, просят перевести предоплату на карту, но взятые на себя обязанности не выполняют и в дальнейшем исчезают.

Также мошенники распространяют фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии.

Киберполиция призывает граждан быть внимательными и перечислять деньги только на официальные счета или через проверенные благотворительные фонды.

Если вас пытались обмануть, сообщите об этом в киберполицию по электронной почте: callcenter@cyberpolice.gov.ua

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