Морское побережье в элитном районе Одессы превратилось в “сбитые сливки” (фото)

В Аркадии у моря прохожие запечатлели необычное явление на пляже.

Так, часть берега окутало густой белой пеной, передает apostrophe.ua.

Напоминает то ли сбитые сливки, то ли слегка подтаявшие хлопья снега.

Фотографиями зрелища поделились пользователи соцсетей.

В комментариях горожане отметили, что такое явление – не редкость для Одессы. Особенно после штормов, как и в этот раз.

Однако чаще подобное можно наблбдать все же, когда на улице тепло.

Фото: apostrophe.ua

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