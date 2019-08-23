Морська вода на пляжах Одеси відповідає гігієнічним вимогам

Проби морської води на контрольних точках міських пляжів відповідають нормам.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області з посиланням на ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

19 серпня відібрали проби морської води у визначених контрольних точках на пляжах Одеси .

За результатами моніторингових лабораторних досліджень якості морської води в місцях масового відпочинку, проби за санітарно-мікробіологічними показниками відповідають гігієнічним вимогам.

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області інформує, що станом на 22 серпня 2019 року морська вода на… Gepostet von Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області am Donnerstag, 22. August 2019

Фото: maximum.fm