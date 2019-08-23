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Новости Одессы и Одесской области

Морська вода на пляжах Одеси відповідає гігієнічним вимогам

Морська вода на пляжах Одеси відповідає гігієнічним вимогам

Проби морської води на контрольних точках міських пляжів відповідають нормам.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області з посиланням на ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

19 серпня відібрали проби морської води у визначених контрольних точках на пляжах Одеси .

За результатами моніторингових лабораторних досліджень якості морської води в місцях масового відпочинку, проби за санітарно-мікробіологічними показниками відповідають гігієнічним вимогам.

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області інформує, що станом на 22 серпня 2019 року морська вода на…

Gepostet von Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області am Donnerstag, 22. August 2019

Фото: maximum.fm

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