Мороз и ветер: на Одессу и область надвигается похолодание

В Одессе в понедельник, 7 декабря, будет облачно, без существенных осадков.

Ветер будет восточный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью 2-4 °С мороза, днем от 1 °С мороза до 1 °С тепла, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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В Одесской области также будет облачно. Без существенных осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью 2-7 °С мороза, на юге до 3 °С тепла Днем 0-5 °С тепла, на севере до 3 °С мороза. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.