Штормовое предупреждение: на Одессу и область обрушится сильный восточный ветер

В Одессе и области ожидается штормовой ветер.

Его прогнозируют на понедельник, 7 декабря, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ожидается, что порывы восточного ветра будут достигать скорости 15 – 18 метров в секунду.

Ветрено будет и во вторник, 8 декабря. При этом по ночам будет морозно, а днем ожидаются перепады температуры от небольшого минуса до небольшого плюса.