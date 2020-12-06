Новости Одессы и Одесской области

Штормовое предупреждение: на Одессу и область обрушится сильный восточный ветер

Штормовое предупреждение: на Одессу и область обрушится сильный восточный ветер

В Одессе и области ожидается штормовой ветер. 

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Его прогнозируют на понедельник, 7 декабря, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ожидается, что порывы восточного ветра будут достигать скорости 15 – 18 метров в секунду.

Ветрено будет и во вторник, 8 декабря. При этом по ночам будет морозно, а днем ожидаются перепады температуры от небольшого минуса до небольшого плюса.

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