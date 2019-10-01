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Новости Одессы и Одесской области

Море в Одессе заполонили опасные медузы

Море в Одессе заполонили опасные медузы

Горожане заметили в порту полчища морских обитателей и поделились их снимками в соцсетях.

Среди них есть аурелии, которые не представляют опасности для людей. А есть огромные ядовитые корнероты. Они, помимо того, что выглядят устрашающе, еще и могут больно жалить, оставляя след, как от ожога.

Корнероты могут больно жалить

Корнероты могут больно жалить

При этом они бывают разнообразных цветов и оттенков. Есть синие, фиолетовые, розовые, пурпурные, серебристые и голубые, матовые и блестящие.

Есть медузы разнообразных оттенков

Есть медузы разнообразных оттенков

Кстати, корнероты – самые крупные из существующих медуз. Раньше они жили в Черном, Средиземном морях, а не так давно появились в Азовском.

Корнероты - самые крупные медузы в море

Корнероты – самые крупные медузы в море

Фото: pushkinska.net

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