Момбаса встречала гостей из Одессы (фото)

Менее двух месяцев назад на памятном знаке породненных городов Одессы появился указатель Момбасы. Вслед за этим событием одесские журналисты вместе со специалистами одесской туристической отрасли приняли участие в путешествии в эту африканскую страну, организованном при содействии Одесского горсовета, посольства Украины в Кении, почетного консула Украины в Момбасе, мэрии Момбасы и Министерства туризма Кении.

В течение десяти дней каждая группа знакомилась с Национальными парками «Амбосели», «Цаво», «Масай Мара», «Халлер», фауной и флорой на озере Найваши, достопримечательностями Найроби и Момбасы, океанским побережьем, культурой, традициями и кулинарным мастерством жителей Кении.

В честь приезда одесской делегации в офисе губернатора Момбасы состоялась встреча с руководством округа и местными журналистами. Перед ее началом прозвучали гимны Кении и Украины. Гостей приветствовал заместитель губернатора г-н Джоаб Обхиамо Тумбо. Он с благодарностью вспомнил свой недавний визит в Одессу, радушие и гостеприимство одесситов и подчеркнул значимость сотрудничества в сфере экономики, туризма, образования для Момбасы и, Кении в целом в рамках договора о побратимстве между двумя портовыми городами.

Выступившие затем руководитель департамента молодежи, культуры и спорта г-н Инносент Маино Мугабе и директор отдела городов-побратимов Салма Нур рассказали членам делегации о действиях правительства округа Момбасы, направленных на создание конкретных проектов для развития взаимовыгодного сотрудничества. В частности, здесь прежде всего надеются на организацию чартерного рейса между Одессой и Момбасой, который создал бы выгодные условия для украинских туристов в путешествиях по Кении.

В Момбасу также хотят пригласить для обмена опытом группы специалистов из Одессы в области медицины и IT-технологий, бизнесменов. Сейчас специально для одесских предпринимателей их коллеги из Момбасы готовят пакет предложений для развития торговых отношений и создания совместных взаимовыгодных проектов в сфере экономики.

В ответном слове одесские журналисты высказали свою благодарность за теплый прием, подчеркнули радушие и гостеприимство местных жителей, их жизнерадостность и открытость и высказали уверенность в том, что дружественные отношения и сотрудничество между Кенией и Украиной, Момбасой и Одессой будет развиваться и углубляться.

На встрече также выступили руководители и корреспонденты ведущих СМИ Момбасы, центральных изданий и телевидения. Они рассказали о достопримечательностях Кении и темах публикаций и репортажей, которые могли бы заинтересовать украинских журналистов. Беседы на эти темы между журналистами продолжились затем в неофициальной обстановке.

В заключительный день визита также состоялась встреча украинских журналистов с послом Украины в Кении Андреем Праведником и сотрудниками посольства. Андрей Праведник подчеркнул значимость договора о побратимских отношениях между Момбасой и Одессой, отрадные перспективы развития экономического сотрудничества между Кенией и Украиной, товарооборот между которыми с каждым годом возрастает.

Достаточно сказать, что еще пару лет назад объем суммарной торговли достигал 60 млн долларов, а в этом году может подняться до 100-120 млн. Специалисты рассчитывают, что лет через пять товарооборот между Кенией и Украиной может достигнуть полумиллиарда долларов.

На прощальном приеме в честь одесской делегации состоялась также встреча украинских ротарийцев-журналистов со своими коллегами из ротари-клуба «Найроби Индустриал». Собкорр газеты «Голос Украины» Вячеслав Воронков вручил руководителям кенийского клуба Джорджу Жильберту, Джуди Мутлони и Мадине Хандлес вымпелы клубов «Одесса-Ришелье» и «Визирка», футболки одесских клубов и, самое главное, альбом иллюстраций на темы произведений Михаила Жванецкого. Договорились о встрече в режиме on-line и разработке совместных проектов для расширения благотворительной деятельности в Украине и Кении.

Александр Федоров, член Международной федерации журналистов

На заглавном фото: памятный снимок одесской делегации с руководителями округа Момбаса и кенийскими журналистами