Могли пострадать пассажиры: в СБУ рассказали о некачественном ремонте самолетов в одесском аэропорту

Капитальный ремонт спуска Маринеско — в самом разгаре. Здесь уже никак не проедешь, а пройти, по сути, можно лишь по одной стороне. Жители спуска «не в восторге», проблем возникло много, в том числе, конечно, и с выносом мусора. На воротах некоторых жилых домов даже вывешены грозные объявления, что «все мусорные баки находятся внизу спуска, и мусор — туда!».

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