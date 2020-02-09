Могли пострадать пассажиры: в СБУ рассказали о некачественном ремонте самолетов в одесском аэропорту

В Службе безопасности Украины предупредили внешатные ситуации в двух аэропортах страны – киевском и одесском.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, по данным СБУ компания, занимающая техобслуживанием самолетов, подделывала документацию с отчетом по ремонту.
– Дальнейшая эксплуатация авиасуден могла привести к возникновению нештатных ситуаций, включая и крушения с жертвами, – отметили в СБУ.
По данным госслужбы, суд уже признал виновным руководителя организации, отвечающего за обслуживание самолетов. Компании запретили заниматься пассажирскими перевозками, у самолетов упразднили сертификаты летной годности.
Фото: СБУ
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