Новости Одессы и Одесской области

Многоэтажки Одессы получат электронные паспорта

Многоэтажки Одессы получат электронные паспорта

Департамент городского хозяйства Одесского горсовета начал разработку электронных паспортов для многоквартирных домов, которые обслуживают ЖКСы.

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Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В 2020 году каждый из таких домов получил свой лицевой счет. А с начала нового года департамент начал разрабатывать их электронные паспорта.

Электронный паспорт дома – это информационный инструмент, при помощи которого его жильцы, управляющая компания и профильные специалисты могут получить о нем исчерпывающую информацию.

– Это многослойный сервис, куда, в том числе, входит и лицевой счет. То есть, жители смогут понимать, сколько денег они заплатили за услуги, сколько денег остается на ремонт и благоустройство. Кроме того, в электронном паспорте будет информация о технических характеристиках самого дома, наименовании и состоянии коммуникаций. Максимально полная информация: когда дом построен, из каких материалов, когда проводился капитальный ремонт, а когда текущий, – рассказала директор департамента Наталья Мостовских.

В настоящий момент проводится моделирование программы, в нее вносятся данные, после чего начнется ее тестирование.

Внедрить электронные паспорта домов планируют до конца 2021 года. Первые результаты их использования ожидают в мае-июле.

Напомним, в Одессе изменят нормы вывоза мусора, платить придется больше.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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