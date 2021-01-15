Многоэтажки Одессы получат электронные паспорта

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В 2020 году каждый из таких домов получил свой лицевой счет. А с начала нового года департамент начал разрабатывать их электронные паспорта.

Электронный паспорт дома – это информационный инструмент, при помощи которого его жильцы, управляющая компания и профильные специалисты могут получить о нем исчерпывающую информацию.

– Это многослойный сервис, куда, в том числе, входит и лицевой счет. То есть, жители смогут понимать, сколько денег они заплатили за услуги, сколько денег остается на ремонт и благоустройство. Кроме того, в электронном паспорте будет информация о технических характеристиках самого дома, наименовании и состоянии коммуникаций. Максимально полная информация: когда дом построен, из каких материалов, когда проводился капитальный ремонт, а когда текущий, – рассказала директор департамента Наталья Мостовских.

В настоящий момент проводится моделирование программы, в нее вносятся данные, после чего начнется ее тестирование.

Внедрить электронные паспорта домов планируют до конца 2021 года. Первые результаты их использования ожидают в мае-июле.

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