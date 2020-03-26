Многие жители Одессы остались без воды: когда ее включат?

Жители Киевского, Суворовского районов Одессы и Пересыпи остались без водоснабжения со вчерашнего дня.
С 15:00 25 марта устраняют поломку на насосной станции на Таирова. Водоснабжения нет по адресам:
- Маршала Жукова ул., 3-103,
- Левитана ул., 30-145,
- Костанди ул., 126-227,
- Люстдорфской дороге ул., 1-15 и 142-178,
- Академика Глушко пр., 1-40,
- Академика Королева ул., 1-80,
- 25-й Чапаевской дивизии ул.,
- 1-3а, Академика Вильямса ул.,
- 44-76, Ильфа и Петрова ул., 2-49,
- Тополевая ул., 12-30.
Как сообщили в пресс-службе «Инфоксводоканал», на Таирова произошла авария на насосной станции. Ее устраняют со вчерашнего дня, работы ведутся круглосуточно. Ремонт планируют завершить к 13:00.
Кроме того, с 09:00 25 марта до 15:00 26 марта прекращена подача воды потребителям на Пересыпи:
- Атамана Головатого,
- Атамана Чепыги,
- 1-9-я Линии (Лиманчик),
- Наливная,
- Черноморского Казачества,
- Павла Кравцова,
- Николаевская дорога, 183-227, 124-142,
- Жевахова,
- Плыгуна.
Фото: shefeq.az
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