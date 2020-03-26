Многие жители Одессы остались без воды: когда ее включат?

Жители Киевского, Суворовского районов Одессы и Пересыпи остались без водоснабжения со вчерашнего дня.

С 15:00 25 марта устраняют поломку на насосной станции на Таирова. Водоснабжения нет по адресам:

Маршала Жукова ул., 3-103,

Левитана ул., 30-145,

Костанди ул., 126-227,

Люстдорфской дороге ул., 1-15 и 142-178,

Академика Глушко пр., 1-40,

Академика Королева ул., 1-80,

25-й Чапаевской дивизии ул.,

1-3а, Академика Вильямса ул.,

44-76, Ильфа и Петрова ул., 2-49,

Тополевая ул., 12-30.

Как сообщили в пресс-службе «Инфоксводоканал», на Таирова произошла авария на насосной станции. Ее устраняют со вчерашнего дня, работы ведутся круглосуточно. Ремонт планируют завершить к 13:00.

Кроме того, с 09:00 25 марта до 15:00 26 марта прекращена подача воды потребителям на Пересыпи:

Атамана Головатого,

Атамана Чепыги,

1-9-я Линии (Лиманчик),

Наливная,

Черноморского Казачества,

Павла Кравцова,

Николаевская дорога, 183-227, 124-142,

Жевахова,

Плыгуна.

Фото: shefeq.az

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