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Новости Одессы и Одесской области

Многие жители Одессы остались без воды: когда ее включат?

Многие жители Одессы остались без воды: когда ее включат?

Жители Киевского, Суворовского районов Одессы и Пересыпи остались без водоснабжения со вчерашнего дня.

С 15:00 25 марта устраняют поломку на насосной станции на Таирова. Водоснабжения нет по адресам:

  • Маршала Жукова ул., 3-103,
  • Левитана ул., 30-145,
  • Костанди ул., 126-227,
  • Люстдорфской дороге ул., 1-15 и 142-178,
  • Академика Глушко пр., 1-40,
  • Академика Королева ул., 1-80,
  • 25-й Чапаевской дивизии ул.,
  • 1-3а, Академика Вильямса ул.,
  • 44-76, Ильфа и Петрова ул., 2-49,
  • Тополевая ул., 12-30.

Как сообщили в пресс-службе «Инфоксводоканал», на Таирова произошла авария на насосной станции. Ее устраняют со вчерашнего дня, работы ведутся круглосуточно. Ремонт планируют завершить к 13:00.

Кроме того, с 09:00 25 марта до 15:00 26 марта  прекращена подача воды потребителям на Пересыпи:

  • Атамана Головатого,
  • Атамана Чепыги,
  • 1-9-я Линии (Лиманчик),
  • Наливная,
  • Черноморского Казачества,
  • Павла Кравцова,
  • Николаевская дорога, 183-227, 124-142,
  • Жевахова,
  • Плыгуна.

Фото: shefeq.az

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