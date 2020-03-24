Отключение воды в районе Пересыпи города Одесса 25-26 марта

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения неотложных аварийных работ по устранению течи на водоводе диаметром 600 мм
В связи с чем, с 09:00 25 марта до 15:00 26 марта 2020 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Атамана Головатого,
- Атамана Чепыги,
- 1-9-я Линии (Лиманчик),
- Наливная,
- Черноморского Казачества,
- Павла Кравцова,
- Николаевская дорога, 183-227, 124-142,
- Жевахова,
- Плыгуна.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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