Отключение воды в районе Пересыпи города Одесса 25-26 марта

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения неотложных аварийных работ по устранению течи на водоводе диаметром 600 мм

В связи с чем, с 09:00 25 марта до 15:00 26 марта 2020 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

А т амана Головатого,

Ат амана Чепыги,

1-9-я Линии (Лиманчик),

Наливная,

Черноморского Казачества,

П авла Кравцова,

Николаевская дорога, 183-227, 124-142,

Жевахова,

Плыгуна.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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