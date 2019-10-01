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Новости Одессы и Одесской области

Мэр Одессы засветился за популярной игрой в “танчики”

Мэр Одессы засветился за популярной игрой в “танчики”

Компьютерную игру World of tanks очень любит молодежь во всем мире. При этом, оказывается, что поклонники у нее есть и среди вполне солидных личностей.

Так, например, недавно сыграть в “танчики” решил одесский городской голова Геннадий Труханов.

Он похвастался в Facebook тем, как сражался наравне с молодежью. А в подтверждение выложил снимки с турнира.

На них мэр Одессы щеголяет в модном жилете и молодежном картузе с козырьком. В сети уже оценили образ градоначальника. Так, кто-то написал, что он выглядит, как настоящий одессит с Молдаванки. Еще часть интернет-пользователей считает, что мэр похож на уличного хулигана.

Также, судя по комментариям, одесситы поддерживают увлечение городского головы, отмечая, что “это круто”.

Мэр с удовольствием присоединился к молодежным баталиям

Мэр с удовольствием присоединился к молодежным баталиям

Фото: Facebook Геннадия Труханова

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