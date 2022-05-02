Новости Одессы и Одесской области

Мэр Одессы попросил одесситов, покинувших город, пока не возвращаться

Мэр Одессы попросил одесситов, покинувших город, пока не возвращаться

Возвращаться беженцам пока рано. Хотя враг так и не дошел до Одессы, опасность ракетных обстрелов не только не исчезла, но стала еще выше.

Такое мнение высказал городской голова Одессы Геннадий Труханов в интервью «Левому берегу».

С дня начала войны Одессу покинули примерно 200 тысяч человек. В основном это дети и женщины. Но сейчас многие из них начинают возвращаться в город. Но делать это пока рано. Опасность ракетных обстрелов не только не исчезла, а даже возросла.

«К сожалению, такие перспективы, что обстрелы будут происходить чаще. Поэтому возвращаться опасно. Ну, знаете как — лето, море, все хотят отдыхать, заскучали за своим городом, за атмосферой и уезжают. Но мы говорим, что ехать опасно: подумайте о детях, о безопасности», — объяснил он.

Также Геннадий Труханов предостерег других украинцев от поездки в Одессу на отдых. Привычного курортного сезона из-за войны не будет. Ведь побережье и акватория вблизи Одессы заминированы.

Сейчас защитники области активно укрепляют сухопутные подступы к региону, чтобы россияне не смогли добраться до Одессы со стороны Вознесенска, Николаева и Херсона.

На заглавном фото: спасатали тушат одесский ЖК «Тирас» на Тарова после попадания в него российской крылатой ракеты.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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