Мэр Одессы поздравил жителей города с Новым годом (видео)

В презентации видео говорится:

Дорогие одесситы!

Мы начинаем 2023 год в совершенно новых условиях. Условия, к которым ни один человек никогда не сможет привыкнуть: война, обстрелы, блекауты и другие ежедневные вызовы.

К сожалению, российский террор не прекращается даже в такие дни: массированный ракетный обстрел, разрушенная инфраструктура. Погибшие люди.

Однако мы знаем: эта агония скоро придет к концу. И следующий год принесет нам самый главный праздник – Победу.

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, несокрушимые и непокоренные!

Слава нашим ВСУ! Слава Украине!