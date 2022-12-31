Мэр Одессы поздравил жителей города с Новым годом (видео)

На сайте одесского городского совета опубликовали видеопоздравление от городского головы Одессы Геннадия Труханова.
В презентации видео говорится:
Дорогие одесситы!
Мы начинаем 2023 год в совершенно новых условиях. Условия, к которым ни один человек никогда не сможет привыкнуть: война, обстрелы, блекауты и другие ежедневные вызовы.
К сожалению, российский террор не прекращается даже в такие дни: массированный ракетный обстрел, разрушенная инфраструктура. Погибшие люди.
Однако мы знаем: эта агония скоро придет к концу. И следующий год принесет нам самый главный праздник – Победу.
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, несокрушимые и непокоренные!
Слава нашим ВСУ! Слава Украине!