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Мэр Одессы поздравил горожан с Новым годом (видео)

Мэр Одессы поздравил горожан с Новым годом (видео)

Городской голова Одессы Геннадий Труханов записал новогоднее видеопоздравление одесситам. Оно опубликовано на YouTube-канале Одесского горсовета «Думская, 1».

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Как рассказал Труханов, в прошедшем году Одесса, хоть и не без трудностей, но смогла адаптироваться к пандемии COVID-19, особенно отметив модернизацию больниц и создание условий для быстрой и бесплатной вакцинации в любой точке города, даже в автобусах и трамваях.

«Да, наши «Одиссеи» настолько многофункциональны. Они в этом году вновь выйдут на рождественский парад»,

– пообещал мэр.

Кроме того, Труханов пожелал каждому одесситу в следующем году не подвести самого себя, держать собственные обещания и прорываться к своей цели, как вода сквозь камни, напомним, что наступивший год – это Год водяного Тигра.

«А мы еще и в Одессе – самом морском городе страны. Можно не верить в астрологию, но главное – верить в себя, свои силы, свой город. И тогда все у нас получится»,

– уверен городской голова.

Фото: скриншот с видео, видео: Думская, 1

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Редакция ПРОФИЛЬ

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