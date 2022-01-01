Мэр Одессы поздравил горожан с Новым годом (видео)

Городской голова Одессы Геннадий Труханов записал новогоднее видеопоздравление одесситам. Оно опубликовано на YouTube-канале Одесского горсовета «Думская, 1».
Как рассказал Труханов, в прошедшем году Одесса, хоть и не без трудностей, но смогла адаптироваться к пандемии COVID-19, особенно отметив модернизацию больниц и создание условий для быстрой и бесплатной вакцинации в любой точке города, даже в автобусах и трамваях.
«Да, наши «Одиссеи» настолько многофункциональны. Они в этом году вновь выйдут на рождественский парад»,
– пообещал мэр.
Кроме того, Труханов пожелал каждому одесситу в следующем году не подвести самого себя, держать собственные обещания и прорываться к своей цели, как вода сквозь камни, напомним, что наступивший год – это Год водяного Тигра.
«А мы еще и в Одессе – самом морском городе страны. Можно не верить в астрологию, но главное – верить в себя, свои силы, свой город. И тогда все у нас получится»,
– уверен городской голова.
Фото: скриншот с видео, видео: Думская, 1