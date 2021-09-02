Мэр Одессы Геннадий Труханов: «Мы живем в самом современном и популярном городе Украины» (видеопоздравление)

Запись опубликована на официальном сайте одесского городского совета.

Геннадий Труханов признался в любви к городу и назвал Одессу своей:

На планете 12 городов с названием Одесса. Но только в нашем летом на пляже продают горячую кукурузу. А дворики в центре и на Молдаванке используют как фотозону.

Одесса пропитана самоиронией. Меня подкупает эта честность.

С каждым годом у нас появляется достаточно новых поводов для гордости. Одесса растёт. Одесса меняется. В Одессу стремится молодежь. Теперь Одессу могут открыть для себя туристы со всего мира.

Лучший способ предвидеть будущее, это создать его. Мы уже живём в самом современном и популярном городе Украины. А для меня и вовсе – в самом лучшем городе на Земле.

С днём рождения, моя Одесса!