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Мэр Одессы Геннадий Труханов: «Мы живем в самом современном и популярном городе Украины» (видеопоздравление)

Мэр Одессы Геннадий Труханов: «Мы живем в самом современном и популярном городе Украины» (видеопоздравление)

Председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов опубликовал видеоролик, в котором поздравляет Одесситов с Днем города.

Запись опубликована на официальном сайте одесского городского совета.

Геннадий Труханов признался в любви к городу и назвал Одессу своей:

На планете 12 городов с названием Одесса. Но только в нашем летом на пляже продают горячую кукурузу. А дворики в центре и на Молдаванке используют как фотозону.

 

Одесса пропитана самоиронией. Меня подкупает эта честность.

 

С каждым годом у нас появляется достаточно новых поводов для гордости. Одесса растёт. Одесса меняется. В Одессу стремится молодежь. Теперь Одессу могут открыть для себя туристы со всего мира.

 

Лучший способ предвидеть будущее, это создать его. Мы уже живём в самом современном и популярном городе Украины. А для меня и вовсе – в самом лучшем городе на Земле.

 

С днём рождения, моя Одесса!

Ранее “Одесская Жизнь” опубликовала душевное поздравление президента Владимира Зеленского

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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