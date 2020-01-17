Міжнародний аеропорт “Одеса” на четвертому місці в Україні за кількістю авіарейсів

Про це повідомляє ДП “Украерорух“.

За 2019 рік держпідприємство обслужило 335 407 авіарейсів – маючи на увазі суму злетів і посадок.

З них на четвертому місці по інтенсивності польотів з 17265 рейсів знаходиться аеропорт Одеси, який показав приріст на 8% порівняно з 2018 роком.

У лідерах – аеропорт Бориспіль з 111 667 рейсів (приріст на 14%), на другому місці київський аеропорт Жуляни, у якого 29806 рейсів, на третьому місці з приростом в 24,2% – аеропорт Львова з 19334 рейсами. І показник Львова найбільш зрозумілий – цей аеропорт знаходиться найближче географічно до Європи. Далі йдуть аеропорти Харків – 11291 (+ 25,8%), Дніпро – 6779 (+ 16,4%), Запоріжжя – 5 914 (-7,5%), Полтава – 4121 (+ 30,3%), Херсон – 2872 (-12,7%), Івано-Франківськ – 2288 (+ 8,6%).

Серед авіакомпаній топ за кількістю рейсів очолюють “Міжнародні авіалінії України”, які виконали 58772 рейсу, що на 4,7% менше показника 2018 року. Друге місце у Turkish Airlines “з 33716 рейсів, на третій позиції лоукостер” Wizz Air “з 20944 рейсами. Далі в рейтингу йдуть авіакомпанії” Belavia “,” LOT “,” SkyUp “, (нова авіакомпанія, яка збільшила кількість рейсів в 34 рази (до 10631), “Windrose”, “Ryanair” (її збільшення кількості рейсів в 43 рази порівняно з 2018 роком – результат стрімкого входження на ринок великого європейського лоукостера), “Azurair” і “Quatar Airlines”. в середньому, всі авіакомпанії, крім “МАУ”, збільшили кількість рейсів.

Фото: nv.ua

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