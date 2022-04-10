Мировые СМИ: Разведка перехватила разговоры оккупантов об убийствах в Буче

Влиятельные издания Британии, Австрии, Германии и США на первых страницах рассказали о перехвате разговора русских военных. Возможно, перехват разговоров Федеральной разведывательной службы Германии, об убийстве мерных жителей в Буче был самым важным аргументом при голосовании по вопросу исключения России из комиссии ООН по правам человека. Кроме того, этот перехват ляжет в основу суда о военных преступлениях в Буче.

Британия. Российские военные «записали разговоры об убийстве мирных жителей». Об этом пишет The Guardian. Радиопередачи, в которых российские солдаты говорят между собой об умышленных убийствах мирных жителей в Украине, были перехвачены службой внешней разведки Германии, сообщил источник, близкий к выводам.

Доказательства были предоставлены парламентариям представителями службы внешней разведки в среду.

Сообщения о радиопередачах были впервые опубликованы в немецком журнале новостей Der Spiegel, в котором говорилось, что сообщения касались зверств, совершенных в Буче, к юго-западу от Киева.

Некоторые из них можно сопоставить с местами и объектами, показанными на фотографиях, документирующих последствия убийств, сообщает журнал. В выходные дни в Буче была обнаружена массовая могила, а также десятки трупов мирных жителей, лежавших на земле после вывода русских войск. У некоторых убитых были связаны руки, другие трупы имели следы пыток. Считается, что среди жертв было много женщин и детей.

Российское правительство категорически исключает утверждение о том, что убийства совершены его солдатами, которые мировые лидеры, включая Джо Байдена и Олафа Шольца из Германии, назвали военными преступлениями. Россия неоднократно заявляла, что убийство было инсценировано. Однако увеличение количества показаний придало правдивости.

2. Австрия. Газета: «Der Standard».

Материал: «НАТО хочет, чтобы Украина была жестче»

Брюссель. На встрече в Брюсселе в четверг НАТО объявило о поставках в Украину дополнительных тяжелых вооружений в ответ на зверства России. В Киев будет доставлено множество разных систем вооружения, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который также присутствовал на встрече, заявил по прибытии, что его стране нужно «оружие, оружие и еще раз оружие», чтобы положить конец страданиям своего народа.

Столтенберг также заявил, что НАТО также хотело помочь защитить себя другим странам-партнерам, таким как Грузия или Босния и Герцеговина.

В четверг были обнародованы дополнительные доказательства, которые должны доказать зверства России в Украине. По данным Spiegel, Федеральная разведывательная служба Германии перехватила российские радиосообщения, согласно которым убийства мирных жителей в Буче не были случайными действиями или преступлениями, совершенными отдельными лицами. Скорее это следует рассматривать как нормальные действия русских военных. Радиосообщения также указывают на то, что зверства могли иметь место и в других городах.

Германия. Издание «Passauer Neue Presse» вышло с главным материалом: «Русские солдаты обсудили зверства по радио»

Согласно сообщению Spiegel, Федеральная разведывательная служба (ФРС) перехватила радиосообщения российских военных, содержавших новую информацию о зверствах в украинском городе Буча. В прослушиваниях радиопереговоров обсуждались убийства мирных жителей Киевской области, а отдельные радиосообщения были связаны с трупами, сфотографированными в Буче. Согласно информации в журнале, записи ФРС свидетельствуют о том, что зверства не были ни случайными действиями, ни действиями вышедших из-под контроля отдельных солдат, а, скорее, материал свидетельствует о том, что убийство мирных жителей является частью нормального поведения русских. военных. это может быть частью стратегии. Речь идет о распространении страха и ужаса среди гражданского населения и подавлении сопротивления.

Братская могила и многочисленные тела, лежавшие на открытой дороге, были обнаружены в Буче после вывода русских войск в минувшие выходные. Российское правительство отрицало, что российские войска несут ответственность за эти военные преступления, и говорили о поддельных фотографиях и видео.

США. «Ужасы российского вторжения обнажились на улицах Бучи» – пишет «WSJ».

БУЧА, Украина. В начале марта Владимир Боровченко шел в гору по улице Яблунской, чтобы добраться до дома для детей с особыми потребностями, и попал прямо в российскую военную зону. Российские войска, продвижение которых на Киев было остановлено украинскими войсками, за несколько дней раньше заняли Бучу. Сообщив местным жителям, что они обеспокоены тем, что кто-то сообщает об их местонахождении украинским военным, российские солдаты приказали людям держаться подальше от улицы, которая проходит параллельно реке Буча на южной окраине города.

Для господина Боровченко Яблонская была единственным способом попасть на работу. Снайпер застрелил 68-летнего суперинтенданта, уронив его на дорогу перед срезанными обломками зелеными воротами, сказал живущий на месте происшествия друг. К моменту отступления российских войск на прошлой неделе на Яблонской лежало 17 трупов, по словам друга, который назвал только свое имя и отчество, Василий Николаевич. Стрельба на Яблонской была частью серии убийств, изнасилований и ограблений, которая, по словам жителей и украинской власти, ознаменовала месячную оккупацию Россией Бучи, богатого города на северо-западной окраине Киева. По словам украинских чиновников, там были убиты несколько сотен мирных жителей, желающих сделать Бучу главным экспонатом для расследования возможных военных преступлений в районах, оккупированных российскими силами.

Москва отрицает, что наносила удары по гражданским лицам во время военного нападения на Украину, и назвала видео- и фотоизображения из Бучи постановочными. В перехваченных радиопереговорах немецкой службы внешней разведки записаны разговоры российских военнослужащих по поводу убийств мирных жителей в Буче и других районах Украины перед отступлением. Перехват, о которых впервые сообщил немецкий журнал Spiegel, рассказали немецким политикам и чиновникам.

«The New York Times». «Мероприятие усиливает давление на Путина, сдерживая уголь и ограничивая торговлю». ООН изымает Россию из Совета по правам человека на фоне новых доказательств зверств.

БРЮССЕЛЬ – Западные страны в четверг усилили свое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину: Европейский Союз одобрил запрет российского угля, а Соединенные Штаты пытались лишить Россию торговых привилегий и запретить продажу энергии на американском рынке.

Новые наказания наступили, когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провела символически важное голосование, чтобы наказать Россию, отстранив ее от Совета по правам человека, органа ООН, состоящего из 47 членов, который может расследовать нарушения прав. Западные дипломаты назвали приостановление работы барометром глобального возмущения войной и растущими доказательствами зверств, совершенных русскими войсками.

Эти доказательства включают в себя недавно раскрытые радиопередачи, перехваченные немецкой разведкой, в которых российские войска обсуждали совершение неизбирательных убийств на севере Киева, столицы, согласно двум чиновникам, проинформированным об отчете разведки. Россия отрицает всякую ответственность за зверства.

Вместе шаги, объявленные в четверг, представляли собой значительное усиление усилий западных стран, чтобы изолировать и причинить большую экономическую боль России, поскольку ее войска перегруппировываются для волны атак на Востоке Украины, что повлекло за собой срочные призывы украинских официальных лиц к гражданским лицам. туда бежать.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ