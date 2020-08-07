Мировые премьеры и европейские звезды: как пройдет фестиваль классической музыки в Одессе?

С 10 по 23 августа пройдет в этом году VI международный фестиваль классической музыки Odessa classics.

Если бы у фестиваля был девиз, то наверное, в этом году он звучал бы так: “Несмотря ни на что”. Действительно, несмотря на пандемию, перенос и сложившиеся обстоятельства, практически вся первоначально заявленная программа состоится. Более того, одесский фестиваль – единственный в Украине и один из немногих в Европе, который все-таки состоится этим летом.

-Классическая музыка востребована как никогда в ситуации всеобщей неопределенности и стресса, поэтому мы сделали все, чтобы фестиваль состоялся, говорит Алексей Ботвинов, Президент фестиваля.

Изменения программы

Так, как и планировалась к нам приедут звезды мировой величины скрипач Даниэль Хоуп, Цюрихский балет и хореограф Хайнц Шперли, пианист-виртуоз Пьетро де Мария, уже известный одесситам турецкий перкуссионист Бурхан Очал, выдающийся скрипач Вадим Репин, немецкий пианист Себастиан Кнауэр, и немецкий скрипач Линус Рот.

К сожалению не смогут посетить Одессу из за карантинных ограничений в их странах Эстонский национальный симфонический оркестр и оркестр Солисты Израиля. Однако, струнный оркестр из Литвы и дирижер Израильского оркестра Беньямин Юсупов приедут, несмотря на то, что по возвращении на родину, их ожидает двухнедельный карантин. Именно поэтому произошли изменения в программе концертов: на Потемкинской лестнице выступит Национальный симфонический оркестр Украины, который очень давно не приезжал в Одессу. А дирижер Беньямин Юсупов представит в филармонии свою программу, но с Камерным оркестром одесской филармонии.

Мировые премьеры

Мировые премьеры – это то, что отличает фестиваль европейского класса от остальных. На Odessa classics в этом году их будет три! Первая прозвучит в Оперном театре. Это будут два произведения украинского композитора Валентина Сильвестрова, которые написаны по заказу фестиваля и Бетховенского дома в Бонне (Германия).

-Мы заказали нашему классику современной музыки произведения, которые должны были иметь какие то аллюзии на творчество Бетховена, так как в этом году большой юбилей композитора – 250 лет со Дня рождения. Он написал потрясающий цикл “Пасторали 2020” с аллюзиями на пасторальные темы Бетховена. – рассказал Алексей Ботвинов.

Вторая премьера – презентация альбома, записанного совместно с Даниэлем Хоупом на музыку Альфреда Шнитке. Запись диска была сделана на всемирно известной студии Dolce Gramofon. К слову, последним из наших соотечественников на ней записывались Гилельс и Ойстрах.

Еще одна мировая премьера также посвященная Бетховену прозвучит в Одесской филармонии. “Beethoven Variations” – “Бетховенские вариации” (другое название “Это не Бетховен”), в исполнении пианиста Себастьяна Кнауера и немецко-иранского композитора Араша Сафаяна зрители услышат 20 августа.

Не только концерты

Фестиваль – это не только концерты. Уже третий год подряд проходит конкурс молодых пианистов памяти Серафимы Могилевской. 28 конкурсантов были отобраны со всей Украины и приедут в Одессу. Конкурс пройдет в школе Столярского с 10 по 13 августа. Напомним, что победителя конкурса ждет совместное выступление с Алексеем Ботвиновым и другими звездами классической музыки во время open air концерта на Потемкинской лестнице.

Не уйдет и еще одна традиция – фестивальная художественная выставка в Музее западного и восточного искусства, которая пройдет с 11 по 31 августа. В этот раз нам представят работы одного из ключевых украинских художников ХХ века Юрия Егорова. И не смотря на то, что художника не стало в 2008 году его “Музыка сфер” звучит до сих пор.

Проблема для организаторов, но удобство для зрителей

Самый главный вопрос – это рассадка. По нормативам, сейчас это может быть не более 50% зрителей в шахматной рассадке. А это значит, что никто впереди не будет мешать обозревать происходящее на сцене.

– Мы специально проделали огромную работу, чтобы рассадить всех именно так и даже если вы пришли на концерт с мужем, ребенком или мамой, то сидеть не смотря ни на что придется на расстоянии друг от друга. – предупреждает Елена Зозуля, генеральный директор фестиваля.

Еще одна новость, которая наверняка обрадует всех любителей классики. В зале филармонии на время проведения фестиваля будут установлены выносные кондиционеры. К сожалению, это не те системы, которые собирались установить в прошлом году силами фестиваля, но это первый шаг.

Ранее сообщалось, что в Одессе стартовал Международный книжный фестиваль «Зеленая волна».

Фото: Николай Вдовенко