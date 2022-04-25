Мировая пресса об Украине: обзор за 24 апреля

Уже два месяца как тема войны в Украине не сходит с первых полос ряда мировых изданий. Представляем вашему вниманию очередной обзор – по итогам воскресенья, 24 апреля 2022 года.

Итак, что гласят заголовки зарубежных газет:

Премьер-министр защищает премьерство в том числе и говоря о поддержке Украины, а Украина требует оружия;

Датские фермеры продолжают кормить и поддерживать Россию;

Германия также помогает деньгами, боеприпасами и учебой;

Официальные лица США посетят Украину;

Белорусские железнодорожные диверсанты помогли предотвратить нападение на Киев.

Газеты Британии и Шотландии

Расследование, проведенное Sunday Times, как сообщается, «обнажило путаницу, волокиту и неспособность британского правительства противостоять угрозе, происходящей от России» за последние семь лет. Утверждается, что Украина в течение нескольких лет неоднократно просила купить оружие у Великобритании, но ей отказывали три последовательных премьер-министра. Согласно газете, сэр Майкл Феллон, министр обороны при Дэвиде Кэмероне и Терезе Мэй, сказал, что Киев обратился к нему с просьбой купить оружие, но его заблокировали в кабинете министров, и ему пришлось сказать «нет». По его словам, министры «чрезвычайно твердо решили, что мы не должны делать ничего, что могло бы еще больше спровоцировать Россию». Тереза Мэй и Борис Джонсон отклонили неоднократные просьбы Украины о покупке оружия в Великобритании из-за опасений спровоцировать президента России Владимира Путина. В первой колонке газеты выносится обличительный приговор потому, что она называет неспособностью сменяющих друг друга правительств осознать опасность, исходящую от Москвы, и отмечается, что «несколько голосов, призывавших к более ястребиному подходу, были оттеснены в сторону в пользу политики умиротворения».

Колонка: Идя по следам Hurt Licker киевских героев

(Hurt Locker на сленге американских саперов означает мифологический «ящик боли», в который попадают взорвавшиеся на мине саперы. Также этой фразой на сленге американских военных может быть названа просто опасная или тяжелая ситуация).

The Sunday Express публикует комментарии Бориса Джонсона в защиту своего премьерского поста. По данным этого СМИ, премьер-министр выделил 10 знаковых мер, которые должны стать законом в ближайшие несколько дней как доказательство того, что он помогает Великобритании. В нем сообщается, что господин Джонсон сказал: «В ответ ли на незаконное вторжение Путина или наше восстановление после пандемии мы обеспечиваем лидерство, необходимое в трудные времена».

Но Джонсону следует уйти как можно раньше, считают высокопоставленные депутаты-консерваторы, которых цитирует Observer. Газета сообщает, что все более высокопоставленные депутаты-консерваторы поддерживают этот план даже без ясного и очевидного преемника. Один бывший министр сказал «Observer»: «Сейчас есть ощущение, что мы не можем защищать происходящее и что мы не можем больше откладывать из-за правопреемства или Украины. Если мы не будем действовать хорошо перед партийной конференцией, в октябре будет поздно».

Колонка: «План приема беженцев из Украины рассчитан на провал – инсайдер».

Sunday Telegraph вышла с заголовком: «Российская ядерная ракета нацелена на Великобританию «до осени».

Как сообщается, 12000 миль дальность действия новой российской ядерной боеголовки «Сармат» в милях, которая может двигаться в пять раз быстрее, чем скорость звука.

The Sunday Post. Подпись под фото: «Мать сбегает с ребенком после того, как ракеты попали в квартиры в Одессе вчера».

Издание пишет, что восемь человек погибли в результате авиаударов по портовому городу. Колонка-рассказ от Джен Стаут из Одессы: «Я красила пасхальные яйца, когда в мой дом попала ракета».

Европейские издания

Дания. Politiken, «Данские фермеры все еще в России». Давление на Йоргена Торнеса и ряд других крупных датских фермеров усиливается с целью заставить их уйти из России.

В то время как большое количество крупных датских компаний объявили о своем уходе из России, понеся в итоге большой ущерб, некоторые из крупнейших датских свиноводов все еще работают в России. Но через два месяца после жестокого вторжения России в соседнюю Украину на крупных фермеров нарастает давление, чтобы они также покинули эту страну.

Посольство Украины в Дании «крайне негативно» смотрит на датские компании, которые продолжают вести бизнес в России, заявил специальный советник посольства Юрий Романчук.

Джеффри Зонненфельд, профессор Йельского университета США, резко критикует датские сельскохозяйственные компании: «Они должны немедленно уйти. «Гуманитарное дело – предотвращать войны и смерть, а не кормить путинскую военную машину».

Италия. La Stampa: Ракеты из моря, бойня в Одессе. «Верните нам солнце», – гласит заголовок фото.

Газета La Repubblica вышла с заголовком на фото: «Страх перед Молдовой».

После двух месяцев войны россияне постепенно наступают на Донбасс. Но Кишинев опасается, что они прибудут в Приднестровье. Планы Путина что до Лондона готовы. В Мариуполе роют завалы театра, чтобы вытащить трупы. Пресс-конференция президента внутри метро. Блинкен в Киеве», «Зеленский: аспект Драги. Италия изучает отправку «Рыси» и артиллерии» («Рысь» – итальянская бронемашина).

Швеция. Expressen, вышла с заголовками на фото: «Как живет жена президента Елена Зеленская», «Список смерти Путина».

Германия. Газета FAZ. Главный материал: «Канцлер между всеми стульями». Олаф Шольц должен объяснить, что хочет сделать для Украины.

На этой неделе немецкий канцлер Олаф Шольц произнес типичную, но и программную для него фразу. Журналист поинтересовался, планируют ли западные партнеры газовое эмбарго против Путина, и Шольц ответил, что его правительство работает над тем, чтобы стать независимым от российского газа.

Опрос, проведенный на этой неделе, показал, что половина немцев недовольна Шольцом; это больше, чем когда-либо с тех пор, когда он занял эту должность. И политики в коалиции тоже все больше раздраженно отзываются о канцлере. Это – результат многих мелких разочарований. И сейчас на фоне войны с Украиной недовольство растет.

Шольц убежден: Германия не должна стать стороной войны. Но у нее есть возможности помочь Украине. Однако, уверен автор статьи, и в этой области Шольц не делает никаких успехов. В Киеве его еще не было, а поездку трех немецких депутатов в его фракцию охарактеризовали как «военный туризм».

Газета Der Tagesspiegel: «Украина выиграет эту войну», «Трудные бои продолжаются», «Коридор ухода в Мариуполе».

Как пишет издание, в субботу, 23 апреля, российские войска снова обстреляли территорию Украины. Сообщалось об обстреле Донбасса и уже разрушенного портового города Мариуполя. «На донецком направлении противник ведет наступательные действия по всей линии фронта», – сообщили в Генштабе Украины. По меньшей мере, восемь человек погибли в результате ракетных обстрелов Одессы.

Другие страны

Индия. Издание The pionner: «Министерство информации и телерадиовещания ругает телеканалы за скандальные репортажи».

Нападения в Украине, сообщения о беспорядках в Дели вводят в заблуждение, заявляет министерство I&B.

В субботу Центр выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу того, как телевизионные новостные каналы, журналисты и ведущие новостей ведут свою деятельность, освещая конфликт между Украиной и Россией, межобщинное насилие в Джахангирпуре и проводя новостные дебаты.

В частности, внимание привлекается к освещению российско-украинского конфликта.

Израиль. The Jerusalem Post – «Российские войска возобновили штурм Мариуполя после ракетного обстрела Одессы».

Кувейт. Kuwait Times. Главный материал: «На востоке Украины бушуют «ожесточенные бои», 5,2 миллиона человек беженцев. Война длится третий месяц; количество погибших растет.

США

The New York Times. Подпись под фото: «Герхард Шредер заработал миллионы, продвигая российские энергетические интересы, такие как трубопроводы». Главный материал: Экс-канцлер, ставший человеком Путина в Германии.

Газета The Washington Post. Подпись под фото: «68-летняя Валентина Щерба проходит мимо российского танка на заднем дворе дома своего отца на окраине Чернигова, Украина, в субботу. На востоке страны сильные бомбардировки продолжались, несмотря на международные призывы о прекращении огня на православную Пасху».

Главный заголовок: «Официальные лица США посетят разрушенную Украину».

Колонка: «Глава Минобороны тихо давит на союзников и администрацию по Украине», «Белорусские железнодорожные диверсанты, которые помогли предотвратить нападение на Киев».

Когда российские войска впервые двинулись через белорусскую границу в Украину для того, что, как они предполагали, будет молниеносным штурмом Киева, они намеревались полагаться на крупную железнодорожную сеть региона для снабжения и подкрепления. Но россияне не учли железнодорожных диверсантов Белоруси. Их атаки привлекли мало внимания за пределами Беларуси на фоне драмы российского наступления и кровавых последствий унизительного отступления России. По мнению аналитиков, ожесточенного украинского сопротивления и тактических ошибок плохо подготовленных российских сил, вероятно, было достаточно, чтобы сорвать планы России.

Но белорусские железнодорожные диверсанты могут по крайней мере претендовать на роль в разжигании логистического хаоса, быстро поглотившего россиян, оставив войска на передовой без продовольствия, топлива и боеприпасов в течение нескольких дней после вторжения.

Александр Камишин, глава Украинской железной дороги, выразил благодарность от Украины этим людям.

Канада

Издание Sunday Star. Подпись на фото: «Пропавший без вести».

Тысячи украинцев ищут потерянных близких. Некоторые опасаются, что их уже нет в живых. У кого-то отсутствует связь. А кого-то вывезли в Россию. Рост проблемы пропавших без вести на войне».

«Пара отыскала ребенка в Украине». «В разгар войны самый счастливый день в нашей жизни».