“Мінував” ЦУМ та “Привоз”: одеському “мінеру” загрожує до 8 років ув’язнення

Неправдиві повідомлення раніше розсилав раніше судимий мешканець Одеської області.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

До правоохоронних органів Одеської області надійшло кілька неправдивих повідомлень загрозливого характеру про «мінування» низки важливих об’єктів інфраструктури Одеси. В повідомленнях вказувалися такі значимі та багатолюдні одеські об’єкти, як ринок «Привоз» та Центральний універмаг. Інколи зловмисник взагалі не вказував назви та адреси об’єктів, що мали «вибухнути».

Правоохоронці викрили у вчиненні протиправних дій раніше судимого мешканця області. Завідомо неправдиві повідомлення загрозливого характеру 39-річний чоловік розсилав зі спеціально створеної для цієї мети електронної адреси. Поліцейські затримали його на одній з баз відпочинку в м. Чорноморськ Одеської області.

Слідчі кваліфікували дії затриманого за частинами 1 і 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Згідно із санкцією цієї статті, зловмисникові загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Крім того, 8 серпня, суд обрав стосовно затриманого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі майже 152 тисячі гривень.

Тим часом поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочину, для притягнення їх до відповідальності.

Фото: Відео Нацполіції