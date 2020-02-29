Мінсоцполітики ініціювало створення реєстру добросовісних роботодавців

В Одеській області запустили державний аграрний реєстр у пілотному режимі 5 лютого розпочалися виїзди мобільних груп операторів в ОТГ Київської, Черкаської, Одеської, Львівської, Волинської та Миколаївської областей для допомоги у внесенні відомостей про агровиробників у Державний аграрний реєстр. ПОДРОБНЕЕ