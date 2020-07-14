Минкульт планирует диджитализировать туризм

Министерство культуры и информационной политики Украины создало так называемую “дорожную карту” развития туризма.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. В ОП вечером в понедельник, 13 июля состоялось совещание по этом у поводу.

Представлял ” карту” министр инфраструктуры Александр Ткаченко.

“Стратегическими задачами является внедрение системы туристской статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности”, – сказал он.

Ранее в Минкульте пообещали отреставрировать Одесский художественный музей.