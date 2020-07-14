Минкульт планирует диджитализировать туризм

Министерство культуры и информационной политики Украины создало так называемую “дорожную карту” развития туризма.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. В ОП вечером в понедельник, 13 июля состоялось совещание по этом у поводу.
Представлял ” карту” министр инфраструктуры Александр Ткаченко.
“Стратегическими задачами является внедрение системы туристской статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности”, – сказал он.
Ранее в Минкульте пообещали отреставрировать Одесский художественный музей.