Министр обороны Германии в Одессе: пряталась в бункере и пообещала системы ПВО

Министра обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Одессу дважды застала воздушная тревога.

Об этом Ламбрехт рассказала агентству DPA.

В субботу около 15:30 Ламбрехт во время встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым была вынуждена спрятаться в бункере на 45 минут из-за воздушной тревоги.

Второй раз воздушная тревога прозвучала незадолго до 01:00 в воскресенье, и глава немецкого Минобороны была вынуждена спрятаться в бункере отеля, где находилась. Через 20 минут, когда был объявлен отбой тревоги, Ламбрехт вернулась в свою комнату.

Министр рассказала DPA, что была удивлена, когда услышала сигнал тревоги уже во время сна. Из соображений безопасности она сдала свой мобильный телефон перед поездкой в Украину, чтобы ее местонахождение не могли установить. В противном случае, добавила Ламбрехт, она, наверное, еще не спала бы и читала бы что-то в телефоне.

Одесса регулярно обстреливается российской армией как ракетами, так и с беспилотников.

Напомним, как стало известно в субботу, глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт осуществила свой первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

В Одессе она встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала, что Украина в течение «следующих нескольких дней» получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. В свою очередь Резников сообщил, что Ламбрехт «привезла хорошие новости и еще больше инструментов для укрепления украинской армии».

Ламбрехт посетила зерновой терминал Одесского порта и пообещала усилить «защиту критической инфраструктуры» от российских ударов.