Мінінфраструктури планує запустити новий залізничний маршрут Лисичанськ – Одеса

Міністерство інфраструктури України планує наступного року придбати 26 пасажирських та 2 тис. вантажних вагонів, а також відкрити нові залізничні маршрути.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Також планується укладення договорів на 40 тепловозів та 200 електровозів, електрифікація 110 км колії для пришвидшення руху потягів, локалізація виробництва тяги в Україні, що дозволить створювати нові робочі місця для українців.

Після оновлення рухомого складу планується відкриття нових маршрутів

У межах України:

Ужгород – Херсон через Миколаїв, Кривий Ріг

Запоріжжя – Івано-Франківськ через Дніпро

Запоріжжя – Чернівці

Київ – Ковель

Київ – Запоріжжя через Кривий Ріг

Лисичанськ – Одеса

Київ-Миколаїв- Херсон

У міжнародному сполученні, зокрема з країнами ЄС та Республікою Білорусь:

маршрути до Польщі

приєднання до потягу 4 столиць – 5 столиці (Таллінн)

Львів – Мінськ через Ковель, Брест

Гомель – Київ

Паралельно з цим планується покращити рівень сервісу та комфорту для пасажирів. Для цього у наступному році заплановані: заміна освітлення у вагонах, оновлення постільної білизни, вдосконалення системи прибирання у потягах.

– Одним з найважливіших завдань Президента та Уряду є створення інфраструктури безпеки. Це стосується і Укрзалізниці, і автомобільних доріг. Тому наразі ми маємо швидко і якісно виконувати свою роботу для створення комфортного сервісу для українців, для переведення транспортної галузі, інфраструктури на європейський рівень, – підкреслив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Для цього в рамках реалізації програми безпеки на Укрзалізниці в 2020 році планується облаштування під’їздів та підходів до залізничних переїздів, встановлення на переїздах систем відеонагляду, облаштування пристроїв переїзної автоматики на нерегульованих переїздах з автобусним рухом, ремонт пасажирських платформ, тунелів, встановлення огородження на станціях.

Фото: myvin.com.ua

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